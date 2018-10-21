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21. 10. 2018

Девушка не пропустила кортеж Лукашенко

В Беларуси жительница города Гродно, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, не пропустила проезжающий кортеж Александра Лукашенко, сообщает портал NewGrodno.

На записи с регистратора проезжавшей мимо машины, которую публикует портал, видно, как пешеход переходит дорогу на зеленый свет перед колонной из автомобилей со спецсигналами.

Отметим, что за два дня видео набрало почти полмиллиона просмотров.

31 мая в Киеве подростка-велосипедиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой. СМИ утверждают, что его сбило авто из президентского кортежа. У Порошенко это категорически отрицают.

Источник: korrespondent.net

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