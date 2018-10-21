СМИ: Россия винит США в "сломе" ракетного договора

Россия считает, что США намеренно шли на разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом 21 октября пишет Интерфакс со ссылкой на источник в российском МИД.
"Россия неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД. К этому шагу Вашингтон шел многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу", - сказал собеседник агентства, комментируя заявление президента США Дональде Трампа о планах США выйти из ДРСМД.
Российская сторона считает, что решение Трампа продиктовано "стремлением Вашингтона к созданию однополярного мира".
"Также это решение укладывается в курс США на выход из тех международно-правовых договоренностей, которые накладывают на него равные с партнерами обязательства и делают концепцию собственной "исключительности" уязвимой. Главный мотив - мечта об однополярном мире. Сбудется? Нет", - подчеркнул источник.
Глава комитета Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал выход США из договора "мощным ударом по всей системе стратегической стабильности в мире".
"В случае выхода будет нанесен 2-й мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. 1-м ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001. И опять инициатор разрыва договора - США", - написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее российский лидер Владимир Путин предостерег другие страны от ядерного удара, заявив, что агрессоры "сдохнут, не успев раскаяться", а россияне "как мученики попадут в рай".
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.
Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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Источник: korrespondent.net
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