"Ненависть". Новое фото стрелка из колледжа в Керчи

Опубликован новый кадр с камер видеонаблюдений из Керченского политехнического колледжа, на которых 18-летний Владислав Росляков идет по коридору с ружьем, сообщает Газета.Ру.

Как узнали СМИ, подозреваемый в массовом убийстве надел в этот день футболку с надписью "Ненависть".

17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемый - 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

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Источник: korrespondent.net