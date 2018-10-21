В Венесуэле задержали украинца за перевозку 147 кг кокаина

В Венесуэле задержали 20 человек за транспортировку кокаина, сообщает портал Cooperante со ссылкой на прокуратуру страны.
На судне Jose Progress, которое было задержано в заливе Хосе Антонио Ансоатеги, нашли 147 килограммов кокаина.
По данным портала, среди задержанных есть один украинец, трое граждан России, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин.
В Cooperante также рассказали, что судно под испанским флагом направлялось в бельгийский Гент.
Ранее сотрудники полиции и СБУ пресекли деятельность группы наркодельцов из пяти человек, которые выращивали селективные сорта наркосырья и изготавливали из него крупные партии наркосредств.
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Источник: korrespondent.net
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