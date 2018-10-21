В Крым заходят меньше иностранных судов - Киев

За период с 1 августа 2017 по 30 сентября 2018 в портах и ​​портовых акваториях Крыма зафиксировано 1207 заходов грузовых судов и танкеров. Об этом 20 октября сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Отмечается, что 98 суден под российскими флагами в этот промежуток времени совершили 1123 захода в крымские порты.

84 мероприятия были осуществлены под флагами других стран, в частности, под флагом Республики Палау - 20, Республики Того - 17, Союза Коморских Островов - 10, Республики Сьерра-Леоне - 9, Республики Молдова - 7, Объединенной Республики Танзании - 6, Республики Панама - 5, Республики Мальта - 3, Турецкой Республики - 2, Островов Кука - 2, Островов Питкэрн - 1, Республики Судан - 1, Федерации Сент-Китс и Невис - 1.

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Количество заходов зафиксировано в отношении судов, на которых работает AIS (Automatic Identification System).

"В течение 2018 года наблюдается тенденция к уменьшению заходов судов под флагами иностранных государств", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что две судоходные компании из Германии подозреваются в нелегальных поставках стратегической руды из Норвегии в Крым.

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Источник: korrespondent.net