Итоги 20.10: Гибель Поплавской и РСЗО Ольха у ВСУ

В субботу 20 октября в результате столкновения автобуса и грузовика в Киевской области погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще четверо получили травмы.



Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5.55 на 28 километре автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.



По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП Филарета:

Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит.

Сокращенный титул звучит как Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press 20 октября.

По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны России.

"Мы собираемся расторгнуть соглашение, после чего начнем разрабатывать вооружение, если Россия и Китай не согласятся на новый курс", - сказал Трамп.

Повышение тарифов на газ неизбежно, поскольку от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, говорится в заявлении председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубия.

По его словам, это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса.

Парубий отметил, что "на пути к будущей могучей, богатой, современной Украине, где украинцы будут жить достойно, свободно и в безопасности, необходимо принимать ответственные государственные решения".

Украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха, разработкой нового комплекса занималось конструкторское бюро Луч, сообщается на странице кабинета министров в Facebook 20 октября.

Поставки в войска начнутся в середине 2019 года. В Кабмине подчеркнули, что Вооруженные силы Украины при помощи нового комплекса "укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны".

Следствие рассматривает четыре версии падения истребителя Су-27 в Винницкой области, сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос:

Вступило в силу постановление Верховной Рады об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина.



Постановление № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" вступило в силу.



Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи заявил о том, что в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области, и выделит на эти нужды 300 миллионов гривен.

"Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку", - отметил Арпад Янош Потапи.



В свою очередь представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр сообщил о том, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 миллиардов гривен.

В Лондоне прошел марш с требованием провести референдум по окончательным условиям выхода Британии из Евросоза.

По оценке общественной кампании Peopleʼs Vote, которая организовала марш, в нем приняли участие около 700 тысяч человек. Скотленд-ярд не смог оценить количество участников акции.

Aerial footage shows 'hundreds of thousands' of people attending protest in London calling for a referendum on the final #Brexit deal https://t.co/zWgMYVnpr2 pic.twitter.com/xRCb3fLt6R