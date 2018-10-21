На Донбассе за сутки 17 обстрелов, ранен один боец

За минувшие сутки, 20 октября, подразделения сепаратистов 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Враг применил противотанковую управляемую ракету в районе Гнутово. Один украинский военнослужащий был ранен.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 20 октября.
За прошедшие сутки обстреливались позиции ВСУ в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.
Как отметили в штабе, враг активно применял оружие на донецком и мариупольском направлениях. Украинские военные вынуждены были адекватно отвечать на огонь противника.
Также с неподконтрольной территории вблизи КПВВ Майорское были совершены обстрелы из стрелкового оружия.
"В результате этого поврежден воздушный баллон надувного модуля. В палатке в это время находились гражданские лица. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и еще четверо ранены.
"За текущие сутки, по состоянию на 7.00 утра, противник совершил обстрел наших позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских воинов не допущено", - добавили в штабе.
Напомним, за сутки 19 октября сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда также был ранен один украинский военнослужащий.
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Источник: korrespondent.net
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