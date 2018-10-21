В Японии вертолет разлил в полете 600 кг жидкого бетона

В Японии транспортный вертолет из-за технической неисправности вылил 600 килограмм жидкого бетона на лесной район в префектуре Коти на юго-западном острове Сикоку. Об этом сообщил телеканал NHK в субботу, 20 октября.

Бетон предназначался для строительства опоры линии электропередачи и находился в контейнере, который на тросах был подвешен к вертолету компании Nishi Nippon AirLine. К месту назначения он летел на высоте 1,4 км. Однако после приземления выяснилось, что крышка емкости по какой-то причине открылась, и бетон вылился на безлюдный район.

В результате происшествия никто не пострадал. Сообщений об ущербе также нет. Но местные власти расценивают случившееся как крайне серьезный инцидент. Его причину становит специальная комиссия.

Напомним, 19 октября военный вертолет MH-60 Seahawk рухнул на палубу авианосца Рональд Рейган. Инцидент произошел в Филиппинском море вскоре после взлета вертолета. Несколько человек получили легкие травмы.

Ранее стало известно, что спасатели нашли фрагменты тел российских пилотов, которые 18 октября. разбились на учебном самолете Л-39.

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Источник: korrespondent.net