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21. 10. 2018

Хор православных священников спел в Куропатах

Православный хор священнослужителей Гродненской епархии под управлением протодиакона Димитрия Шепелева  посетил 20 октября урочище Куропаты под Минском – место массового захоронения жертв сталинского террора.

Клирики совершили Заупокойную литию о невинно убиенных, сообщает church.by.

Хор священнослужителей Гродненской епархии — признанный вокальный коллектив, лауреат ряда международных конкурсов, среди его наград – первое место на фестивале православных песнопений в польской Гайновке в 2012 году.

Источник: krynica.info

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