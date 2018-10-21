В Жировичах прошла конференция о воспитании православной духовности

В Жировичах в Минской духовной семинарии20 октября прошла VI открытая конференция «Духовность. Нравственность. Традиции».

Организаторами форума выступили Минская духовная семинария, управление координации повышения квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической служб ГУО «Минский городской институт развития образования» (МГИРО) и МОО «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла», сообщает church.by.

Основными задачами конференции организаторы видели обсуждение вопросов, связанных с нравственным состоянием современного общества, воспитательным потенциалом христианских традиций, формированием культуры коммуникации в аспекте духовно-нравственного воспитания, ролью православных ценностей в духовном и нравственном становлении личности детей и молодежи.

В работе форума приняли участие преподаватели Минской духовной семинарии, Минской духовной академии, Минского городского института развития образования, общеобразовательных средних школ Минской, Гродненской и Могилевской областей, клирики Минской и Новогрудской епархий, – всего 75 человек. Ректор Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий обратился к собравшимся с приветственным словом.

С обращениями к участникам конференции выступили также иерей Святослав Рогальский и начальник управления координации повышения квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической служб Минского городского института развития образования Нина Захожая, подарившая от имени преподавательского коллектива Жировичскому монастырю саженец груши.

Источник: krynica.info