Взрывы в Ичне: саперы очистили 96% пораженной зоны

Возле города Ичня в Черниговской области уже очищено 96% пораженной зоны от взрывоопасных предметов. Об этом сообщила накануне пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.
Отмечается, что всего загрязненная боеприпасами территория составляла 72395 га, на настоящее время очищено 69282 га, или 95,7%.
"Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очищению пятикилометровой, а кое-где и трёхкилометровой зоны вокруг складов", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что на протяжении уже вторых суток новых взрывов не зафиксировано. В настоящее время восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах. Осуществлен ремонт кровли и остекление окон в пяти домах.
Системы жизнеобеспечения - стационарная телефонная связь, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотвод - Ичнянского района работают в штатном режиме.
По данным ГСЧС, саперы изъяли 8 тисяч 421 взрывоопасный предмет (за сутки - 1 тисяча 485), відпрацьовано 280 повідомлень населення про виявлення боєприпасів (за добу – 4).
Сейчас в районе чрезвычайной ситуации работают силы и средства общей численностью 552 человека и 129 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 249 человек и 77 единиц техники.
Напомним, в ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошли взрывы на территории складов в/ч А1479 ВСУ, после чего начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.
В Военной прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Следствие установило, что за несколько дней до взрывов под Ичней за складом наблюдали неизвестные люди в военной форме.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.