В США число жертв урагана Майкл выросло до 36 человек

По меньшей мере 36 человек погибли в результате урагана Майкл в США. Об этом сообщило CNN вечером в субботу, 20 октября.

Больше всего людей погибло в штате Флорида.

"Число жертв выросло после того, как местный медицинский эксперт подтвердил гибель женщины в округе Бэй, в результате чего число погибших во Флориде составило 26", - говорится в сообщении.

Еще 10 человек погибли в штатах Северная Каролина, Джорджия и Вирджиния.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана Майкл в США выросло до 33 человек. Стихия полностью разрушила более 4 тысяч домов. Еще 15 тысяч зданий были повреждены. Спасатели эвакуировали более 16 тысяч человек.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям.

Ущерб, который ураган Майкл нанес застрахованным домам и промышленным предприятиям шести американских штатов, оценили в $10 млрд.

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Источник: korrespondent.net