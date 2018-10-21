Бойня в Керчи: опубликовано видео нападения

Камеры наблюдения, установленные в здании Керченского политехнического колледжа, запечатлели момент бойни, устроенной четверокурсником Владиславом Росляковым.
Об этом сообщают Вести в воскресенье, 21 октября.
На опубликованном видео видно, как Росляков спокойно заходит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием.
Также на видео попал момент взрыва и причиненные им разрушения, после чего показан сам расстрел преподавателей и студентов колледжа.
Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.
Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.
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Источник: korrespondent.net
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