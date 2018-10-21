В минском монастыре прошел хор «Державный глас»

В Минске 20 октября прошел православный XVIII Покровский международный фестиваль «Державный глас».

Праздник церковной музыки прошел в Елисаветинском женском монастыре столицы под сводами храма иконы Божией Матери «Державная». Организатор фестиваля — старший регент монахиня Иулиания (Денисова), сообщает church.by.

«Державный глас» — однодневный фестиваль пяти хоров из разных стран. Впервые он был проведен в 2010 году по благословению митрополита Филарета (Вахромеева) и с тех пор сохраняет свой уникальный формат: пять хоров выступают в храме монастыря перед прихожанами и гостями. Хоры могут быть церковные и светские, детские и студенческие, мужские, женские и смешанные, профессиональные и любительские.

В программе хоров — православные песнопения и песни, произведения различных композиторов и народные песни, созвучные Православию.

21 октября за Божественными литургиями спели хоры — участники фестиваля: Белорусский византийский хор «Артос» (Минск, храм Воскресения Христова), 8:30 — хор Феодоровского собора (Санкт-Петербург), 10:00 — сводный хор Харьковской духовной семинарии и Праздничный хор Елисаветинского монастыря.

Источник: krynica.info