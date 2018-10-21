Началась акция для бабушек «Открытки Радио Мария»

Католическое «Радио Мария» предлагает к 28 октября, когда отмечается Международный день бабушек, прислать через акцию «Открытки Радио Мария» своим бабушкам слова благодарности, любви и нежности.

К 25 октября (включительно) можно отправить на почту radiomariaby@gmail.com свою заявку, которая должна включать:

Имя и фамилия бабушки. Почтовый адрес бабушки. Ваше имя и контактный номер телефона для обратной связи. Текст подписи, который будет расположен под фотографией. Фотографию, которая будет расположена на фотомагните.

Источник: krynica.info