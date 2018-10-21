Под Киевом в ДТП попали игроки футбольного клуба

Под Киевом на Одесской трассе произошла авария с участием игроков футбольного клуба Колос. Об этом сообщает Информатор в воскресенье, 21 октября.

Отмечается, что вечером в субботу возле села Великая Солтановка столкнулись Volvo, Skoda и Volkswagen.

"Skoda двигалась со стороны Киева и остановилась у поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетела Volvo и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором с матча против СК Днепр-1 возвращались футболисты Колоса. От удара немецкий автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше в 30-40 метрах от места столкновения", - говорится в сообщении.

В Volkswagen находилось два игрока ФК Колос: Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Одному из парней потребовалась помощь медиков, но обошлось без серьезных травм.

А водителя Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии. От удара мужчину выбросило из автомобиля на проезжую часть. После столкновения у Skoda практически отсутствовала передняя часть, а двигатель отлетел на несколько метров.

На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа.

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Накануне во Львовской области возле села Мощана столкнулись фура и служебный автомобиль патрульной службы. В аварии погиб сотрудник полиции, его напарник травмирован.

Ранее в Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись сразу пять автомобилей.

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Источник: korrespondent.net