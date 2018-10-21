В Крыму микроавтобус съехал в кювет: семь пострадавших

В анннексированном Крыму семь человек пострадали в результате опрокидывания в кювет микроавтобуса на трассе Керчь-Симферополь в районе села Грушевка.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "администрацию" города Судак в воскресенье, 21 октября.
"Семь пострадавших, госпитализированы четверо в городскую больницу Старый Крым, трое - в больницу Судака. Все - взрослые", - сказал собеседник.
По его данным, трое пострадавших - жители Донецка.
В свою очередь спасатели сообщили, что в аварию попал микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту Керчь - Симферополь. "Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет", - отметили в МЧС РФ.
Накануне во Львовской области возле села Мощана столкнулись фура и служебный автомобиль патрульной службы. В аварии погиб сотрудник полиции, его напарник травмирован.
А на трассе под Киевом в ДТП пострадали игроки футбольного клуба.
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Источник: korrespondent.net
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