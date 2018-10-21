Бойня в Керчи: количество пострадавших достигло 73

Общее число пострадавших во время теракта в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек, из них госпитализировано 47. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра медицины катастроф Крыма.

Пострадавшие находятся в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы.

"Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Симферополе лечение проходят 15 человек, все - средней степени тяжести.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, десятки пострадали. Вскоре выяснилось, что бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

Ранее было опубликовано видео нападения на колледж в Керчи. В сети появилось кадры взрыва и расстрела преподавателей и студентов колледжа.

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Источник: korrespondent.net