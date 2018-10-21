В Греции анархисты с кувалдами и краской напали на посольство Канады

Утром в воскресенье, 21 октября, около десяти неизвестных совершили нападение на посольство Канады в пригороде столицы Греции - Афин. Об этом сообщает Ekathimerini.
Отмечается, что нападавшие приехали к посольству на мотоциклах. Они повредили вход в здание и разбили окна кувалдами. Также они бросали на фасад черную и красную краски. У всех нападавших были закрыты лица.
Правоохранители задержали одного из злоумышленников, но после короткого допроса отпустили.
Позже ответственность за инцидент взяло на себя анархистское движение Рувиконас. Активисты заявили, что нападение было совершено в ответ на деятельность канадской горнодобывающей компании на севере Греции.
Министерство иностранных дел Греции осудило действия анархистов и пообещало, что виновные будут привлечены к ответственности. Дипломаты заявили, что такие действия не повлияют на "узы прочной дружбы" между Грецией и Канадой.
Напомним, 20 января 2018 года в Афинах атаковали посольство Украины. Неизвестные применили коктейли Молотова и подожгли четыре автомобиля, которые стояли у здания дипучреждения.
Позже отвественость на себя за атаку на украинское посольство взяла на себя неизвестная ранее анархистская организация Бригада Алексей Мозговой. Нападавшие заявили, что их атака была в честь "антифашистов", убитых в Украине за последние несколько лет. Также анархисты высказали уважение руководителям сепаратистов Донбасса.
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Источник: korrespondent.net
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