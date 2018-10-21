Израиль открывает границу с сектором Газа

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил открыть контрольно-пропускные пункты Эрез и Керем-Шалом на границе с сектором Газа. Об этом сообщили в воскресенье, 21 октября, сразу несколько информационных агентств со ссылкой на заявление израильского министерства.

В Минобороны решение открыть КПП объясняют тем, что число инцидентов с применением насилия в секторе Газа в последнее время уменьшилось. Возобновление поставок топлива, которое было закуплено для Газы на деньги Катара, в министерстве обсудят позднее.

Отеметим, КПП Керем-Шалом используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, КПП Эрез - для прохода людей. Израиль закрыл их 17 октября после ракетных обстрелов из Газы.

Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа

Ранее Израиль закрывал КПП Эрез с 5 по 13 сентября, а КПП Керем-Шалом - месяц до 15 августа.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net