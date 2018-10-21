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21. 10. 2018

Авария с поездом на Тайване: 17 жертв

На Тайване сошел с рельсов пассажирский скоростной поезд - погибли по меньшей мере 17 человек, пострадали, по разным данным, от 20 до 101 человек. Как сообщает Daily Star, авария произошла на северо-востоке острова.

Как сообщает китайское Центральное новостное агентство, авария произошла в уезде Илань. По данным спасателей, заблокированными остаются еще до 40 пассажиров, несколько вагонов опрокинулось. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Cмотрите фотогалерею: Авария с поездом на Тайване: 17 жертв

В Индии с рельсов сошел поезд, есть жертвы

Ранее вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей - погибли как минимум 50 человек.

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Источник: korrespondent.net

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