Италия усилила границу с Францией из-за мигрантов

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини приказал усилить охрану на границе с Францией, из-за спора с французскими властями. Об этом написал Сальвини в своем Twitter в воскресенье, 21 октября.

Он приказал направить отряды полиции в Клавьере, альпийский муниципалитет, который граничит с Францией, ссылаясь на спор с французскими властями из-за возвращения мигрантов в Италию.

"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", - написал Сальвини.

До этого он опубликовал видео, на котором французская полиция высаживает предполагаемых нелегалов на итальянской стороне границы в Клавьере, а затем уезжает.

++ 🔴Video incredibile! Condividi il più possibile! ++

Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada???

Macron, rispondi! pic.twitter.com/7qeLmwO2NL — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 октября 2018 г.

Сальвини попросил объяснений от президента Франции Эммануэля Макрона по поводу данного инцидента.

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Ранее правительство Германии продлило действие контроля на границе с Австрией еще на полгода - до 11 мая 2019 года.

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Источник: korrespondent.net