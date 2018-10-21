Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2018, воскресенье, 18:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
21. 10. 2018

Италия усилила границу с Францией из-за мигрантов

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини приказал усилить охрану на границе с Францией, из-за спора с французскими властями. Об этом написал Сальвини в своем Twitter в воскресенье, 21 октября.

Он приказал направить отряды полиции в Клавьере, альпийский муниципалитет, который граничит с Францией, ссылаясь на спор с французскими властями из-за возвращения мигрантов в Италию.

"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", - написал Сальвини.

До этого он опубликовал видео, на котором французская полиция высаживает предполагаемых нелегалов на итальянской стороне границы в Клавьере, а затем уезжает.

++ 🔴Video incredibile! Condividi il più possibile! ++
Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada???
Macron, rispondi! pic.twitter.com/7qeLmwO2NL

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 октября 2018 г.

Сальвини попросил объяснений от президента Франции Эммануэля Макрона по поводу данного инцидента.

Transparency International раскритиковала торговлю паспортами в ЕС

Ранее правительство Германии продлило действие контроля на границе с Австрией еще на полгода - до 11 мая 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.