Берлин поставил под вопрос экспорт оружия саудитам

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас выразил сомнения в будущем поставок в Саудовскую Аравию немецких вооружений. Я не вижу "никаких оснований для позитивного решения вопроса о поставках вооружений в Саудовскую Аравию", - заявил он в интервью телеканалу ARD.
Для возвращения к вопросу об экспорте оружия, по его словам, необходимо дождаться конца расследования обстоятельств смерти журналиста Джамаля Хашогги.
Ранее немецкие "зеленые" потребовали пересмотреть политику ФРГ в отношении Эр-Рияда. Депутат от фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур заявил, что не верит саудовским властям. "Правительство ФРГ должно, наконец, проснуться. Германия должна положить конец стратегическому партнерству с Эр-Риядом и прекратить экспорт вооружений", - подчеркнул он.
На сегодняшний день Саудовская Аравия является вторым по значимости импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро.
Саудовская Аравия после почти трех недель молчания признала, что Джамаль Хашогги был убит в Стамбуле. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Турецкие и американские СМИ сообщили, что Хашогги был убит специальным отрядом.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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