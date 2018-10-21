Порошенко против приватизации военного жилья

Служебное жилье на территории военных частей не должно подлежать приватизации. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 октября.
"Для чего? Чтобы в условиях тревоги, в условиях нападения боеспособность части была обеспечена за кратчайший промежуток времени. Это будет невозможно, когда в домах на территории части проживают люди, которые до армии не имеют никакого отношения", - написал Порошенко.
В то же время, по убеждению президента, нужно защитить военнослужащего.
"Если офицер прослужил 25 лет в армии, сумма финансовой компенсации должна быть достаточной для получения жилья. Мы даем право каждому рассчитывать на то, что обеспечение его жильем будет решен", - подчеркнул Порошенко.
Порошенко обещает военным ООС зарплаты в 20 тысяч
Ранее Порошенко поручил с 1 ноября начать обеспечивать солдат общежитиями или компенсировать деньги за жилье.
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Источник: korrespondent.net
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