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21. 10. 2018

Порошенко против приватизации военного жилья

Служебное жилье на территории военных частей не должно подлежать приватизации. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 октября.

"Для чего? Чтобы в условиях тревоги, в условиях нападения боеспособность части была обеспечена за кратчайший промежуток времени. Это будет невозможно, когда в домах на территории части проживают люди, которые до армии не имеют никакого отношения", - написал Порошенко.

В то же время, по убеждению президента, нужно защитить военнослужащего.

"Если офицер прослужил 25 лет в армии, сумма финансовой компенсации должна быть достаточной для получения жилья. Мы даем право каждому рассчитывать на то, что обеспечение его жильем будет решен", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко обещает военным ООС зарплаты в 20 тысяч

Ранее Порошенко поручил с 1 ноября начать обеспечивать солдат общежитиями или компенсировать деньги за жилье. 

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Источник: korrespondent.net

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