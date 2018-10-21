Выросло число жертв и пострадавших при аварии поезда на Тайване

Число пострадавших в результате схода с рельсов поезда на Тайване возросло со 126 до 171 человека, количество погибших увеличилось до 22. Как сообщает Центральное новостное агентство острова, поезд следовал из Тайбэя в Тайдун. С рельсов сошли пять из восьми вагонов.
На момент аварии в составе находились 310 человек, 80 из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что еще 30-40 пассажиров могут быть заблокированы в поезде. Причины аварии пока не выяснены.
К месту аварии направлены пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь распорядилась направить к месту 120 военных.
Ранее вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей - погибли как минимум 50 человек.
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Источник: korrespondent.net
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