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21. 10. 2018

Словакия рассказала, откуда хакеры атаковали ее МИД

Министерство иностранных дел Словакии подверглось нападению хакеров "из крупных держав". Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, пишет TA3.

"Документы секретного характера похищены не были", - отметил Пеллегрини.

Премьер называл хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией".

Напомним, в повестку дня предстоящего в Брюсселе в конце текущей недели саммита Европейского Союза включен пункт о необходимости повысить кибербезопасность стран ЕС. 

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Источник: korrespondent.net

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