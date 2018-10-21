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21. 10. 2018

Германия отреагировала на выход США из ракетного договора

Правительство ФРГ "сожалеет" в связи с решением президента США Дональда Трампа разорвать с Россией договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как заявила представитель правительства Ульрике Деммер в воскресенье, 21 октября, договор о ликвидации РСМД является "важным элементом контролем над оружием" и "особенно служит" европейским интересам.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас охарактеризовал также решение Трампа как "достойное сожаления". Позиция Белого дома ставит перед ФРГ и Европой "трудные вопросы", заявил Мас. Он назвал соглашение о РСМД "стержнем европейской структуры безопасности".

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Ранее Великобритания поддержала решение Трампа о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. 

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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