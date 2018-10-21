Японско-американский химик Осаму Симомура, получивший в 2008 году Нобелевскую премию по химии за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка (ЗФБ), широко применяемого в молекулярной и клеточной биологии. Химик скончался на 91 году жизни в пятницу, 19 октября, сообщает NHK.
"В японском Нагасаки на 91 году жизни от естественных причин умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура", - говорится в сообщении.
Симомура родился в японском городе Фукутияма (префектура Киото). В 1958 году получил диплом магистра, в 1960 году защитил диссертацию. В этом же году переехал в США.
Работал в Нагойском и Бостонском университетах. В 2008 году получил Нобелевскую премию в соавторстве с американскими химиком китайского происхождения Роджером Тсиеном и нейробиологом Мартином Чалфи.
Ранее лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался в США.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.