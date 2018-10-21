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21. 10. 2018

Убийство журналиста: три страны потребовали у Эр-Рияда объяснений

Саудовская Аравия должна прояснить, как журналист Джамаль Хашогги умер в консульстве этой страны в Стамбуле, и это должно "подкрепляться фактами, которые заслуживают доверия". Об этом говорится в совместном заявлении Франции, ФРГ и Великобритании, обнародованном в воскресенье, 21 октября.

"Мы подчеркиваем, что необходимы дополнительные усилия по установлению истины на всеобъемлющей, прозрачной и надежной основе", - говорится также в документе. "Мы в конечном счете будем судить о деле, базируясь на доверии к предоставленному объяснению о произошедшем и нашей уверенности в том, что такое позорное событие никогда не повторится", - говорится также в документе.

"Угрозы, нападения или убийства журналистов ни при каких обстоятельствах неприемлемы, что крайне важно для наших народов", - указывается в заявлении союзников. Три страны подчеркнули, что "качество и значимость отношений" с Саудовской Аравией также связаны с уважением к нормам и ценностям, которые все государства взяли на себя "в соответствии с международным правом".

Ранее Саудовская Аравия после почти трех недель молчания признала, что Хашогги был убит в консульстве этой страны в Стамбуле. В воскресенье глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр охарактеризовал убийство журналиста как "ужасную ошибку".

По его словам, король Салман решительно настроен привлечь виновных к ответственности. Министр также отверг какую-либо причастность правительства и членов королевской семьи к преступлению.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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