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21. 10. 2018

В Индии стая обезьян убила мужчину кирпичами


Обезьяны насмерть закидали 72-летнего мужчину кирпичами в Индии, сообщает в воскресенье, 21 октября, Sky News.
 
Отмечается, что инцидент произошел в городе Тикри в штате Уттар-Прадеш. Мужчина собирал сухие ветки, когда набрел на группу обезьян. Животные стали сбрасывать на него кирпичи, которые набрали в заброшенном здании.
 
Индиец скончался от травм, полученных в результате ударов камней по голове и груди.
 
Напомним, ранее в Индии обезьяна взяла в заложники маленького ребенка. На Шри-Ланке пенсионерка умерла от удара кокосом, который в нее бросила обезьяна.

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Источник: korrespondent.net

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