В селе Ожерельное Запорожской области правоохранители обнаружили наркоплантацию и изъяли найденные вблизи боеприпасы. Как сообщили в областной полиции, правоохранители изъяли почти 400 растений конопли.
Кроме того, в лесополосе вблизи было найдено и изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевую гранату РГД-5.
"Полицейскими установлено, что ранее неоднократно судимый житель Пологовского района 1976 года рождения возле своего дома вырубил частично тростник и посеял наркосодержащие растения на площади около 1,5 тысяч квадратных метров. За наркорастениями мужчина тщательно ухаживал и охранял, для чего нанял работников и охранников", - рассказали в полиции.
Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого был изъят автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. В автомобиле его жены нашли пистолет и 15 патронов к нему.
Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области у хозяина плантации конопли изъяли оружие
"Пятеро лиц, причастных к выращиванию и охраны наркорастений, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили правоохранители.
Ранее в Одесской обрасти правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины 20 кг каннабиса, 10 кг свежих измельченных наркосодержащих растений и большое количество кустов конопли.
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Источник: korrespondent.net
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