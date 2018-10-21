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21. 10. 2018

Стрелок в США открыл огонь по прохожим


В американском городе Джэксонвилл (штат Флорида) в воскресенье, 21 октября, неизвестный открыл стрельбу по людям. Шесть человек получили ранения, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на пересечении бульвара Филиппа Рэндольфа и Пиппин-стрит. Мужчина вел стрельбу из салона автомобиля. Полиция ведет поиск преступника.


#BREAKING: JSO says five people were taken the hospital by ambulance, a sixth was brought to the hospital in a different car. JSO says victims — five men, one woman — range in age from their 20s to 70s @ActionNewsJax pic.twitter.com/Dqxc3Mac32

— Brittney Donovan (@brittneyANjax) 21 октября 2018 г.

This #JSO vehicle just left the scene at A Philip Randolph and Pippin @ActionNewsJax pic.twitter.com/gejpuQXEHr

— Brittney Donovan (@brittneyANjax) 21 октября 2018 г.

Напомним, ранее в Техасе в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека. Во Флориде произошла массовая стрельба на турнире по видеоигре – проигравший геймер убил двоих человек и покончил с собой.

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Источник: korrespondent.net

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