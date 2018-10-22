Два канадца выиграли в лотерею более пяти миллионов долларов



Двое граждан Канады сорвали джекпот национальной лотереи 6 из 49 в размере 7 млн канадских долларов (5,4 миллиона долларов США). Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщили представители компании OLG, проводившей розыгрыш.



По словам организаторов, счастливые билеты были проданы в провинциях Онтарио и Квебек. Главный приз будет разделен между победителями пополам.



Также в лотерее предусмотрен один утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов (760 тысяч долларов США). Он достанется жителю провинции Онтарио.



Напомним, ранее американец стал миллионером, обнаружив в своем кошельке завалявшийся лотерейный билет. Другому жителю США сломанный банкомат помог выиграть несколько миллионов.

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Источник: korrespondent.net