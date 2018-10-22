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22. 10. 2018

Трамп и Эрдоган обсудили убийство саудовского журналиста


Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор вечером 21 октября. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Отмечается, что президенты обсудили несколько вопросов. Так, речь шла об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стумбуле, а также об американском пасторе Эндрю Брансоне, которого Турция освободила 12 октября.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии, а также подтвердили курс на нормализацию отношений.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовская Аравия после почти трех недель молчания признала, что журналист был убит в консульстве.

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Источник: korrespondent.net

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