СМИ назвали причину смерти убитого саудовского журналиста



Саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле удушающим захватом, в который его взяли после попытки покинуть здание и позвать на помощь. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на саудовского чиновника.



По его словам, тело журналиста отдали местному сотруднику в Стамбуле, чтобы избавиться от него. Местонахождение тела Хашкаджи до сих пор неизвестно.



"Расследование дела продолжается. Все 15 человек, прибывших в Стамбул, задержаны. У меня нет их имен в настоящее время", – сказал чиновник.



Напомним, Хашукджи писал для газеты The Washington Post и критиковал действия саудовских властей, он пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист намеревался забрать документы для свадьбы. Его невеста, гражданка Турции Хатидже Дженгиз, ожидала жениха у ограды консульства.



Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября. В генпрокуратуре заявили, что в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net