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22. 10. 2018

Молдова передумала подавать заявку на членство в ЕС в 2019 году


Молдова не планирует подавать заявку на вступление в Европейский Союз в первой половине 2019 года. Об этом заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду, сообщает в воскресенье, 21 октября, Укринформ.
 
"Начиная с 2017 года, в Евросоюзе произошли существенные перемены, в том числе из-за Brexit. ЕС сталкивается сегодня со многими проблемами и вызовами, поэтому и изменилась политика расширения Союза путем принятия новых членов. Нужно быть реалистами. Мы можем ожидать каких-то преференций со стороны Румынии во время ее председательства в ЕС, но говорить о подаче заявки на присоединение преждевременно", – сказал Канду. 
 
Спикер парламента Молдовы пообещал обсудить вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС после выборов в Европарламент. Ранее ряд молдавских политиков заявляли о том, что в 2019 году Молдова будет подавать заявку на членство в ЕС.

Напомним, ранее в Молдове отложили голосование по евроинтеграции. Кроме того, Конституционный суд временно отстранил президента Молдовы Игоря Додона от исполнения обязанностей главы государства.

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Источник: korrespondent.net

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