Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2018, понедельник, 06:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
22. 10. 2018

Тропический шторм Уилла в Тихом океане перерос в ураган


Сформировавшийся в Тихом океане тропический шторм Уилла усилился до урагана. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов

Набравший силу ураган Уилла находится в 400 км к юго-западу от муниципалитета Кабо Корриентес на западе Мексики и движется со скоростью 9 километров в час. При этом максимальная скорость ветра достигает 185 километров в час.

По прогнозам синоптиков, ураган достигнет побережья Мексики вечером 23 октября и будет сопровождаться сильными ливнями.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. Он принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям. По последним данным, жертвами урагана Майкл стали 36 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.