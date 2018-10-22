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22. 10. 2018

Трамп поглумился с журналистов CNN


Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN может "остаться не у дел" из-за активизации борьбы с фейковыми новостями в Facebook.

"Facebook только что заявил, что настроил систему для "чистки" самого себя от фейковых новостей. Значит ли это, что CNN останется не у дел?" – написал Трамп в Twitter.
 

Facebook has just stated that they are setting up a system to “purge” themselves of Fake News. Does that mean CNN will finally be put out of business?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 октября 2018 г.

Напомним, ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США. Кроме того, он заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.

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Источник: korrespondent.net

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