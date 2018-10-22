В Афганистане талибы ранили американского генерала



Бригадный генерал армии США Джеффри Смайли получил ранение во время атаки боевиков радикального движения Талибан на офис губернатора афганской провинции Кандагар, сообщает CNN.



"Я могу подтвердить, что генерал восстанавливается после получения огнестрельного ранения во время атаки в Кандагаре", – заявил официальный представитель миссии НАТО в Афганистане Грант Нил.



Смайли курирует военную консультативную миссию НАТО на юге Афганистана.

Напомним, нападение талибов на офис губернатора Кандарага произошло 18 октября, тогда погиб начальник полиции провинции и еще один чиновник. Кроме того, были ранены американский военный и гражданский госслужащий.



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По словам данным СМИ, целью атаки был командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

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Источник: korrespondent.net