Итоги 21.10: Ядерный демарш США и охрана Филатова

Филатову предоставили государственную охрану
Министерство внутренних дел предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков. При этом он не уточнил, сколько правоохранителей охраняет градоначальника Днепра.
Возросло число пострадавших в результате бойни в Керчи
Общее число пострадавших во время бойни в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек, из них госпитализировано 47. Пострадавшие находятся в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы.
США решили выйти из ракетного договора с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
На Донбассе началось обострение луганском направлении
Позиции Вооруженных сил на Донбассе 21 октября были обстреляны восемь раз – три украинских военных получили ранения. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Власти Украины объяснил повышение цен на газ
Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условие и повысить цену на газ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам премьера, каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию. "Мы приняли решение о расширении программы субсидий. Упростили подход к оформлению субсидий. Будем отслеживать в регионах, чтобы каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, защищен и заплатила только часть", – сказал Гройсман.
На Тайване произошла крупная железнодорожная авария
На Тайване сошел с рельсов пассажирский скоростной поезд – погибли по меньшей мере 22 человека, пострадали более 170. С рельсов сошли пять из восьми вагонов. Причины аварии пока не выяснены.
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Источник: korrespondent.net
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