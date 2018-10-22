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22. 10. 2018

Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, трое раненых

За минувшие сутки сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины - трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook утром в понедельник, 22 октября.

"При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также они осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино.

"На опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Счастье по нашим защитникам вел огонь снайпер", – отметили в штабе.

Кроме того там уточнили, что с начала суток сепаратисты из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ в районе Новотроицкого.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали за неделю более 3700 нарушений режима прекращения огня и подтвердили гибель двух мирных жителей.

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Источник: korrespondent.net

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