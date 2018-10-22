В канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине. Об этом сообщил руководитель отдела международного развития при посольстве Канады в Украине Карим Моркос в своем Twitter.

Как уточняет агентство Укринформ, на церемонию открытия памятника пришли мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Скульптурная композиция памяти жертв Голодомора находится на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

"Центральное место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского Горькая память детства. Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах", – отмечает агентство.

Cмотрите фотогалерею: В Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора

Основную часть потраченной на мемориал суммы в размере $1,2 млн собрали представители украинской диаспоры.

Недавно мэр столицы американского штата Техас, города Остина, подписал документ о почтении памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признания этой трагедии геноцидом украинского народа.

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Источник: korrespondent.net