Вокруг Ични очистили от боеприпасов все села

На территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района (Черниговская область) от боеприпасов очищены все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Такие данные по состоянию на 7.00 понедельника, 22 октября, озвучили в пресс-службе ГСЧС.

По данным ведомства, на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось.

Также очищены 35 из 80 участков разминирования, 16-ти километровая зона загрязнения уменьшена до 10-ти километровой. Изъято 9 578 взрывоопасных предметов (за сутки - 1 157), отработано 282 сообщения населения об обнаружении боеприпасов (два за сутки).

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 545 человек и 124 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ГСЧС планирует до 15 декабря очистить 79 тысяч гектаров от взрывоопасных предметов после пожара на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе.

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Источник: korrespondent.net