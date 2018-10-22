Индонезия оценила ущерб от землетрясения и цунами

Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси, которые произошли в конце сентября, нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов. Такие данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий приводит в понедельник газета The Jakarta Post.
По последним данным Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, в результате удара стихии погибли 2 256 человек, 4612 пострадали. Кроме того, более 220 тысяч остались без жилья. По оценкам местных властей, землетрясение повредило почти 70 тысяч домов и еще до тысячи других зданий.
"Мы ожидаем, что потери и ущерб, вызванные бедствиями, будут увеличиваться, поскольку используемые нами данные носят временный характер", - отметил представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Индонезии один миллиард долларов для помощи пострадавшим от землетрясений и цунами районов, а также на модернизацию инфраструктуры предупреждения стихийных бедствий.
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Источник: korrespondent.net
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