Участие в учениях НАТО обойдется немцам в 90 млн евро

Участие бундесвера в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture-2018 будет стоить немецким налогоплательщикам около 90 миллионов евро. Более половины этой суммы получит Норвегия, в частности, за снабжение продовольствием и предоставление полевых лагерей.
Остальные деньги будут израсходованы на транспортировку личного состава и необходимых грузов, сообщает в понедельник, 22 октября, агентство dpa со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.
По словам представителя ведомства, на предстоящих учениях Германия умышленно берет на себя ведущую роль. Тем самым Берлин, среди прочего, намерен продемонстрировать Вашингтону, что готов брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности в Европе, указывает далее агентство.
Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. 10 тысяч из порядка 50 тысяч участников - представители бундесвера, при этом 8 тысяч немецких военнослужащих будут присутствовать непосредственно на месте учений. Кроме того, в маневрах будут участвовать около 150 самолетов и 60 кораблей, в частности, авианосец США Гарри Трумэн, который уже вошел в воды Арктики.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.