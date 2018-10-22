Участие в учениях НАТО обойдется немцам в 90 млн евро

Участие бундесвера в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture-2018 будет стоить немецким налогоплательщикам около 90 миллионов евро. Более половины этой суммы получит Норвегия, в частности, за снабжение продовольствием и предоставление полевых лагерей.

Остальные деньги будут израсходованы на транспортировку личного состава и необходимых грузов, сообщает в понедельник, 22 октября, агентство dpa со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.

По словам представителя ведомства, на предстоящих учениях Германия умышленно берет на себя ведущую роль. Тем самым Берлин, среди прочего, намерен продемонстрировать Вашингтону, что готов брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности в Европе, указывает далее агентство.

Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. 10 тысяч из порядка 50 тысяч участников - представители бундесвера, при этом 8 тысяч немецких военнослужащих будут присутствовать непосредственно на месте учений. Кроме того, в маневрах будут участвовать около 150 самолетов и 60 кораблей, в частности, авианосец США Гарри Трумэн, который уже вошел в воды Арктики.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net