На Закарпатье открыли дело из-за антивенгерских бордов

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной розни из-за появления в регионе билбордов с изображениями деятелей политической партии Общество венгерской культуры Закарпатья с антивенгерскими надписями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области... Под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры, Ужгородским РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается.
Отметим, по неофициальной информации, на Закарпатье насчитали более двух десятков билбордов с надписью “Остановим сепаратистов” под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства в Закарпатье.
На них был изображен Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.
Отметим, ранее Брензович на встрече в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров.
На них был изображен Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.
Отметим, ранее Брензович на встрече в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров.
Как сообщалось, в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь венграм Закарпатья.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.