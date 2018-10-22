На Закарпатье открыли дело из-за антивенгерских бордов

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной розни из-за появления в регионе билбордов с изображениями деятелей политической партии Общество венгерской культуры Закарпатья с антивенгерскими надписями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области... Под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры, Ужгородским РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается.

Отметим, по неофициальной информации, на Закарпатье насчитали более двух десятков билбордов с надписью “Остановим сепаратистов” под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

На них был изображен Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово. Отметим, ранее Брензович на встрече в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров.

Как сообщалось, в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь венграм Закарпатья.

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Источник: korrespondent.net