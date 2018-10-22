Кабмин показал динамику дорожных работ за три года

В течение последних трех лет в Украине отремонтировано и построено 6,5 тысяч км дорог. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.
"Я неоднократно говорил, что мы сделаем в Украине хорошие дороги. За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 - 900 км, 2017 - 2100 км, 2018 - около 3500 км" - утверждает премьер.
Отметим. в прошлом году финансирование дорожных работ составило около 20 млрд грн, а в этом году на дороги выделили 47 млрд.
В 2019 году правительство намерено выделить на дорожные работы 56 млрд гривен.
Стоит отметить, что глава Укравтодора Славомир Новак обвиняет в плохом состоянии дорог местные власти, которые, по его словам, не ремонтируют дороги, хотя получают на это средства.
В то же время, правоохранители уличили чиновников автодоров в миллионых хищениях.
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Источник: korrespondent.net
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