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22. 10. 2018

Кабмин показал динамику дорожных работ за три года

В течение последних трех лет в Украине отремонтировано и построено 6,5 тысяч км дорог. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter. 

"Я неоднократно говорил, что мы сделаем в Украине хорошие дороги. За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 - 900 км, 2017 - 2100 км, 2018 - около 3500 км" - утверждает премьер.

Отметим. в прошлом году финансирование дорожных работ составило около 20 млрд грн, а в этом году на дороги выделили 47 млрд.

В 2019 году правительство намерено выделить на дорожные работы 56 млрд гривен. 

Стоит отметить, что глава Укравтодора Славомир Новак обвиняет в плохом состоянии дорог местные власти, которые, по его словам, не ремонтируют дороги, хотя получают на это средства.

В то же время, правоохранители уличили чиновников автодоров в миллионых хищениях.

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Источник: korrespondent.net

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