Суд вынес решение о законности "евроблях"

Верховный Суд признал законным бессрочное использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в страну в режиме "транзит". Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 22 октября.
"Пользование личным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным Таможенным кодексом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе суда подчеркнули, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением.
Отмечается, что к такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене штрафа в размере 8 500 гривен за пользование нерастаможенным авто на еврономерах. Суть спора заключается в том, что истец, который является собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии, не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита.
Во время судебных заседаний сам истец признал, что указал режим "транзит" только для того, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей. В то же время истец не согласился с наложенным штрафом и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение Конституционного Суда, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением.
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению. Как следует из обжалуемого постановления, основанием для ее принятия стало то, что истец в сроки, определенные Таможенным кодексом (для автотранспорта - 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни - 5 суток), автомобиль не вывез из Украины, зато продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни.
Учитывая заключение Конституционного суда, Верховный Суд отметил, что в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено.
Такой таможенный режим, как временный ввоз, не определен в указанных положениях кодекса. При данных обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованной отмену штрафа, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины.
Как сообщалось, 11 октября авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве, а также трассы на подъездах к столице. Подобные акции с требованием снизить цены на топливо прошли по всей стране.
Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.
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Источник: korrespondent.net
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