СБУ заявила о вербовке бизнесмена Нагорного ФСБ

В Службе безопасности Украины заявили о получении сведений о вербовке украинского бизнесмена Тимофея Нагорного российской Федеральной службой безопасности. Об этом на брифинге в понедельник, 22 октября, сообщил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк, передает РБК-Украина.

"Во время досудебного расследования были добыты сведения о вербовке ФСБ России украинского общественного деятеля (Тимофея Нагорного - ред.)", - заявил он.

При этом в ходе брифинга были продемонстрированы материалы следствия. В частности, СБУ показали фрагмент видео, на котором Нагорный рассказывает о том, как он был арестован в Москве на Марше мира, его доставили в тюрьму, где и была проведена вербовка.

"На Марше мира арестовали в центре Москвы, они даже не говорят, сколько мне дают и куда меня везут... Они мне сказали: сможешь ли ты возглавить политическую силу, создать структуру, которую возглавишь...", - рассказал на видео Нагорный собеседнику.

По словам бизнесмена, российская сторона предложила ему "всестороннюю, любую помощь". В свою очередь, от его "политсилы" требуют внеблоковый статус, второй государственный язык - русский и, "если Украина пойдет в ЕС, то пойдет вместе с Россией".

"Я с ними общался в течение 2013 года, но последний раз был два месяца назад... У меня за последний год четыре поездки или пять... Я и в администрации (президента РФ - ред.) был, и в Госдуме был, и на Лубянке был", - признался Нагорный на видео.

Ранее Печерский суд Киева арестовал с правом залога более чем 500 тысяч гривен бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. Ему инкриминируют государственную измену.

Позже за Нагорного внесли залог в размере 538 600 гривен, и он вышел на свободу под залог.

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Источник: korrespondent.net