Керченский колледж не возобновил работу, как планировалось

Политехнический колледж в Керчи не возобновил свою работу в понедельник, 22 октября. Об этом сообщил "глава" администрации Керчи Сергей Бороздин.

По данным издания РИА Новости, во вторник, 23 октября, в Керчь приедет "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он пообщается с коллективом преподавателей и примет решение о начале работы колледжа. Ранее Аксенов заявлял, что колледж возобновит работу 22 октября.

Кроме того, для оценки повреждения здания техникума в Керчь направили комплекс Стрела-П. Сегодня специалисты должны приступить к обследованию здания.

Ранее сообщалось, что в больницах остается полсотни людей, пострадавших во время бойни в керченском колледже.

Напомним, в прошлую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа.

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Источник: korrespondent.net